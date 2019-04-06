Астахов: молодёжная программа «Химок» даёт результаты

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился впечатлениями от победы «Химок-2» в первенстве Единой молодёжной лиги ВТБ. Напомним, сегодня, 6 апреля, коллектив из Московской области обыграл в финале турнира «ЦСКА-Юниор».

«Поздравляю наших воспитанников с завоеванием золотых медалей Единой молодёжной Лиги ВТБ. Путь к чемпионству не был простым, но этот успех наши парни заслужили своим трудолюбием и талантом. В нашем клубе создана уникальная и единственная в российском баскетболе молодёжная структура, включающая в себя все этапы воспитания игроков — от СДЮСШОР до фарм-команды и основы. И мы видим, что наша молодёжная программа даёт первые результаты.

Ребята из «Химок-2» не только добывают победы на молодёжном уровне, но и активно привлекаются к работе в первой команде. К примеру, Дмитрий Кадошников даже заявлен к участию в матчах Евролиги. Верю, что наших воспитанников ждёт успешная спортивная карьера, и от всей души благодарю тех, без кого успех наших ребят был бы невозможен", — приводит слова Астахова официальный сайт «Химок».