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«Филадельфия» разгромила «Чикаго», Сэмпсон набрал 29 очков

«Филадельфия» разгромила «Чикаго», Сэмпсон набрал 29 очков
Баскетбол / НБА

«Филадельфия Сиксерс» на выезде победил «Чикаго Буллз» со счётом 116:96 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Филадельфия» выиграла борьбу за поборы 64-43, собрав 10 отскоков в нападении, и набрала из трёхсекундной 54 очка против 50 у соперника. Кроме того, «Чикаго» нарушил правила 22 раза, дав сопернику пробить 26 штрафных, а «Сиксерс» заработали только 14 фолов, которые привели к 15 штрафным.

Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал лёгкий форвард «Чикаго» Джакарр Сэмпсон. У победителей отличился атакующий защитник Джей Джей Редик, набравший 23 очка.

Теперь «Сиксерс» занимают в Восточной конференции 3-е место с соотношением побед и поражений 50-30, а «Буллз» – 13-е (22-58).

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
96 : 116
(20:24, 29:33, 19:29, 28:30)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Луваву-Кабарро - 14, Харрисон - 8, Лемон-мл. - 8, Лопес - 8, Алкинс - 7, Арчидиаконоу - 7, Сэмпсон - 6, Фелисио - 5, Селден - 4, Блэкени
Филадельфия Сиксерс: Редик - 23, Эмбиид - 20, Харрис - 16, Симмонс - 14, Болден - 11, Марьянович - 10, Монро - 9, Макконнел - 7, Скотт - 3, Смит - 3, Джонсон, Милтон
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