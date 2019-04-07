«Филадельфия» разгромила «Чикаго», Сэмпсон набрал 29 очков

«Филадельфия Сиксерс» на выезде победил «Чикаго Буллз» со счётом 116:96 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Филадельфия» выиграла борьбу за поборы 64-43, собрав 10 отскоков в нападении, и набрала из трёхсекундной 54 очка против 50 у соперника. Кроме того, «Чикаго» нарушил правила 22 раза, дав сопернику пробить 26 штрафных, а «Сиксерс» заработали только 14 фолов, которые привели к 15 штрафным.



Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал лёгкий форвард «Чикаго» Джакарр Сэмпсон. У победителей отличился атакующий защитник Джей Джей Редик, набравший 23 очка.



Теперь «Сиксерс» занимают в Восточной конференции 3-е место с соотношением побед и поражений 50-30, а «Буллз» – 13-е (22-58).