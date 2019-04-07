Шикарные передачи за спиной не глядя Бледсо и Миддлтона — в топ-5 дня в НБА

Сокрушительный данк одной рукой атакующего защитника «Милуоки Бакс» Криса Миддлона после сольного прохода от трёхочковой дуги, мощный бросок сверху центрового «Бруклин Нетс» Джерретта Аллена через центрового оппонентов Брука Лопеса, роскошный силовой прорыв сквозь оборону соперника разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, завершённый эффектным данком двумя руками, а также шикарные передачи за спиной не глядя с отскоком от паркета разыгрывающего «Милоуки» Эрика Бледсо и его партнёра по команде Криса Миддлтона в ходе стремительных контратак оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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