Джеймс: разочарован реакцией тела на травму

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что был разочарован, как отреагировал его организм на травму, полученную 25 декабря в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Именно то повреждение вывело игрока из строя на продолжительное время, что стало началом кризиса команды, приведшего к непопаданию в плей-офф.

«Лично для меня сезон стал разочарованием. Я привык удерживать высокую планку. Был разочарован реакцией тела на травму, которая случилась 25 декабря», — приводит слова Джеймса на своей странице в «Твиттере» обозреватель Элли Клифтон.

Леброн Джеймс провёл первый сезон в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В 55 матчах он набирал 27,4 очка, собирал 8,5 подбора и совершал 8,3 передачи за 35,2 минуты в среднем.