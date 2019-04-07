Куртинайтис: с «Зеленой Гурой» будет непросто

Завтра, 8 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится матч «Химок» и «Зеленой Гуры». Наставник команды из Московской области Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от встречи, отметив силу соперников из Польши.

«Зелена Гура» выступает неплохо. Даже в проигранных матчах они забивают около 100 очков, так как ориентированы на нападение и быстрый отрыв. С такой командой будет непросто, но мы к этому готовы. Завершив участие в Евролиге, мы полностью сосредоточены на матчах Единой Лиги ВТБ.

В их составе есть хорошие игроки сборной Польши — Кошарек, Замойски и Хрыцанюк, а также хорват Планинич, выступавший в Евролиге. В целом у них неплохой состав. Мы же играем дома и настроены на победу", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».