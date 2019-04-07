Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» обыграть «Майами»

«Торонто Рэпторс» на домашней площадке переиграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча началась в равной борьбе, ни одна из команд не смогла совершить рывок в первой четверти, в итоге первый игровой отрезок завершился с минимальным преимуществом гостей. Вторая двенадцатиминутка также закончилась в пользу гостей, но уже с преимуществом в шесть очков.



Однако уже в третьей четверти это отставание хозяевам удалось нивелировать, снова сократив его до одного очка. В заключительном игровом отрезке основного времени «Торонто» смог сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. В овертайме «Торонто» оказался сильнее и одержал победу с итоговым счётом: 117:109 OT (25:26, 25:31, 28:22, 25:24, 14:6).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. Ещё 22 очка на свой счёт записал Кавай Леонард. В составе гостей 21 очков набрал Горан Драгич.