«Сан-Антонио» победил «Кливленд» благодаря дабл-даблу Олдриджа

«Сан-Антонио Спёрс» одержал выездную победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Первая четверть прошла в равной борьбе и закончилась ничейным исходом — 24:24. Однако уже во второй четверти гостям удался отличный рывок в 16 очков, который и предопределил исход встречи.



В третьем игровом отрезке «Кливленду» удалось выровнять положение, сведя двенадцатиминутку вничью, однако нивелировать отрыв так и не удалось. Заключительный игровой отрезок так же остался за «Сан-Антонио». Итоговый счёт встречи — 112:90 (24:24, 38:22, 17:17, 33:27) в пользу гостей.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, набравший 18 очков и совершивший 13 подборов, оформив дабл-дабл. В составе хозяев дабл-дабл оформил Лэрри Нэнс, на счету которого 11 очков и 10 подборов.