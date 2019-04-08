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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» в гостях

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и уступил со счётом 126:132 (31:38, 29:24, 37:33, 29:37). «Тандер» продлили победную серию до трёх матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий гостей Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл из 27 очков, 15 передач и 10 подборов. 27 очков также набрал форвард «Оклахомы» Пол Джордж. В активе лидера «Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса 35 очков.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома проиграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 91:104 (27:32, 15:28, 33:23, 16:21). Для «» это поражение стало четвёртым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
91 : 104
(27:32, 15:28, 33:23, 16:21)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс: Смит - 20, Гриффин - 16, Драммонд - 15, Эллингтон - 14, Джексон - 9, Кеннард - 7, Браун - 6, Мейкер - 2, Галлоуэй - 2, Томас, Робинсон, Пачулия, Лойер
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 31, Камински - 24, Лэмб - 17, Бэйкон - 14, Бриджес - 10, Бийомбо - 6, Грэм - 2, Монк, Батюм, Мэк, Паркер, Эрнангомес, Макура
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