Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и уступил со счётом 126:132 (31:38, 29:24, 37:33, 29:37). «Тандер» продлили победную серию до трёх матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий гостей Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл из 27 очков, 15 передач и 10 подборов. 27 очков также набрал форвард «Оклахомы» Пол Джордж. В активе лидера «Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса 35 очков.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома проиграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 91:104 (27:32, 15:28, 33:23, 16:21). Для «» это поражение стало четвёртым кряду.