«Бруклин» в гостях обыграл «Индиану», «Мемфис» в овертайме уступил «Далласу»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 96:108 (25:31, 19:21, 25:30, 27:26). Эта победа гарантировала «Нетс» место в плей-офф.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Д'Анджело Расселл, на счету которого 20 очков.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» в гостях одолел «Мемфис Гриззлиз» со счётом 129:127 ОТ (24:26, 28:30, 31:32, 29:24, 17:15), несмотря на трипл-дабл разыгрывающего «Гриззлиз» Дилона Райта (20 очков, 13 подборов, 12 передач).