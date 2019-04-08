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«Бруклин» в гостях обыграл «Индиану», «Мемфис» в овертайме уступил «Далласу»

«Бруклин» в гостях обыграл «Индиану», «Мемфис» в овертайме уступил «Далласу»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 96:108 (25:31, 19:21, 25:30, 27:26). Эта победа гарантировала «Нетс» место в плей-офф.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Д'Анджело Расселл, на счету которого 20 очков.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» в гостях одолел «Мемфис Гриззлиз» со счётом 129:127 ОТ (24:26, 28:30, 31:32, 29:24, 17:15), несмотря на трипл-дабл разыгрывающего «Гриззлиз» Дилона Райта (20 очков, 13 подборов, 12 передач).

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2019, понедельник. 00:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
96 : 108
(25:31, 19:21, 25:30, 27:26)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 17, Янг - 16, Богданович - 13, Джозеф - 12, Макдермотт - 7, Холидей - 6, О'Куинн - 6, Лиф - 6, Тёрнер - 6, Коллисон - 4, Мэттьюз - 3, Самнер, Рид
Бруклин Нетс: Расселл - 20, Харрис - 19, ЛеВерт - 18, Динуайдди - 12, Аллен - 12, Грэм - 9, Дадли - 6, Куруч - 4, Кэрролл - 4, Дэвис - 4, Напьер, Холлис-Джефферсон
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2019, понедельник. 01:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
127 : 129
ОТ (26:24, 30:28, 32:31, 24:29, 15:17)
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Холидэй - 30, Райт - 20, Дорси - 15, Зеллер - 15, Рэбб - 14, Кабокло - 13, Картер - 10, Парсонс - 10, Уошберн, Конли, Ватанабэ, Ноа
Даллас Маверикс: Бёрк - 24, Межри - 19, Финни-Смит - 16, Джексон - 16, Пауэлл - 15, Макон - 12, Брансон - 12, Брокхофф - 8, Харрис - 5, Новицки - 2, Ли
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