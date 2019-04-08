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«Орландо» победил «Бостон» в гостях, «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорку»

«Орландо» победил «Бостон» в гостях, «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорку»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил со счётом 108:116 (27:27, 25:21, 26:35, 30:33). Для «Мэджик» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-даблами в составе победителей отметились Никола Вучевич (25 очков, 12 подборов) и Ди Джей Огастин (11 очков, 13 передач). 26 очка набрал защитник Терренс Росс, 24 — у Эвана Фурнье.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 113:110 (29:23, 23:33, 27:33, 34:21). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Марио Хезонья, который набрал 30 очков.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2019, понедельник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
108 : 116
(27:27, 25:21, 26:35, 30:33)
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Хорфорд - 18, Хэйворд - 14, Ирвинг - 14, Моррис - 11, Браун - 7, Розир - 7, Смарт - 6, Тайс - 4, Бэйнс - 4, Уонамэйкер - 2, Тейтум, Оджелей, Уильямс
Орландо Мэджик: Вучевич - 23, Росс - 23, Фурнье - 20, Огастин - 11, Гордон - 10, Айзек - 6, Берч - 4, Ивунду - 2, Мартин, Картер-Уильямс, Джефферсон, Грант, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2019, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
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