«Орландо» победил «Бостон» в гостях, «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорку»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил со счётом 108:116 (27:27, 25:21, 26:35, 30:33). Для «Мэджик» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-даблами в составе победителей отметились Никола Вучевич (25 очков, 12 подборов) и Ди Джей Огастин (11 очков, 13 передач). 26 очка набрал защитник Терренс Росс, 24 — у Эвана Фурнье.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 113:110 (29:23, 23:33, 27:33, 34:21). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Марио Хезонья, который набрал 30 очков.