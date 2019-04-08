«Хьюстон» обновил рекорд НБА, реализовав 27 трёхочковых в матче с «Финиксом»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Финикс Санз» и победил с разгромным счётом 149:113 (34:24, 43:23, 40:30, 32:36). Для «Рокетс» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

В этой встрече «Хьюстон Рокетс» установил новый рекорд НБА по количеству точных трёхочковых за матч, отправив в цель 27 бросков из-за дуги. При этом команда выполнила 57 дальних атак, а их реализация составила 47,3%. Предыдущее высшее достижение в 26 дальних попаданий за игру было также установлено «Хьюстоном».