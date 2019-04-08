Трёхочковые Карри и перехват Грина — в обзоре матча «Голден Стэйт» — «Клипперс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил с разгромным счётом 131:104 (32:28, 30:27, 42:18, 27:31). Для «Уорриорз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, собравший коллекцию из 27 очков, 6 подборов и 4 передач. Форвард Дрэймонд Грин набрал 10 очков, собрал 10 подборов, отдал 9 результативных передач, а также совершил 5 перехватов и 3 блок-шота.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».

«Голден Стэйт» укрепил своё лидерство в Западной конференции (136 очков), «Клипперс» занимают 7-е место в турнирной таблице конференции (128).