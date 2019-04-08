Зверские данки Янниса Адетокунбо и Карла-Энтони Таунса – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса и разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Деаарона Фокса, роскошный сольный проход атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, завершённый мощным «гвоздём» двумя руками, сверхдальний трёхочковый атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, эффектный блок-шот центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда, а также пять подборов в нападении в одном владении перед точным броском игроков «Даллас Маверикс» оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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