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«Фенербахче» продлил контракт с Бобби Диксоном на два года

«Фенербахче» продлил контракт с Бобби Диксоном на два года
Баскетбол / Евролига

«Фенербахче» продлил контракт с разыгрывающим Бобби Диксоном на два года до окончания сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний Диксон выступает за «Фенербахче» с 2015 года. В составе команды он стал победителем Евролиги, трёхкратным чемпионом Турции и двукратным обладателем Кубка Турции. Родившийся в США защитник несколько лет назад получил турецкое гражданство и выступает за национальную сборную Турции.

В нынешнем сезоне Диксон набирает по 9,3 очка и отдаёт по 2,3 передачи за 17 минут в среднем за игру в Евролиге и записывает в актив по 9,6 очка и 2,7 передачи за 21 минуту в чемпионате Турции.

Ранее по ходу текущего сезона «Фенербахче» продлил контракт с центровым Яном Веселы на три года.

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