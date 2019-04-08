«Фенербахче» продлил контракт с Бобби Диксоном на два года

«Фенербахче» продлил контракт с разыгрывающим Бобби Диксоном на два года до окончания сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.



35-летний Диксон выступает за «Фенербахче» с 2015 года. В составе команды он стал победителем Евролиги, трёхкратным чемпионом Турции и двукратным обладателем Кубка Турции. Родившийся в США защитник несколько лет назад получил турецкое гражданство и выступает за национальную сборную Турции.



В нынешнем сезоне Диксон набирает по 9,3 очка и отдаёт по 2,3 передачи за 17 минут в среднем за игру в Евролиге и записывает в актив по 9,6 очка и 2,7 передачи за 21 минуту в чемпионате Турции.



Ранее по ходу текущего сезона «Фенербахче» продлил контракт с центровым Яном Веселы на три года.