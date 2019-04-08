Итудис: готовимся к серьёзной борьбе с «Нижним Новгородом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился своими ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«Нижний» – это команда, которая обладает сплавом молодости и опыта. Как обычно в матчах с этим соперником, мы готовимся к серьёзной борьбе. Мы с уважением относимся к «Нижнему», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.



Встреча состоится 9 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде. Начало матча — в 19:00 мск.



В настоящее время ЦСКА занимает первую позицию в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, но по потерянным очкам уступает казанскому УНИКСу. «Нижний Новгород» находится на седьмой строчке, и в случае если чемпионат закончится именно так, то в четвертьфинале команды встретятся между собой.