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Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» одержать победу над «Зеленой Гурой»

Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» одержать победу над «Зеленой Гурой»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Подмосковные «Химки» на домашней переиграли «Зелену Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась в равной борьбе и первый игровой отрезок завершился с ничейным счётом. Однако уже во второй десятиминутке хозяевам площадки удалось совершить впечатляющий рывок, который во многом предопределил исход встречи — к большому перерыву «Химки» вели со счётом 50:36.

Не изменилась ситуация и в третьей четверти, в которой «Химки» довели свой отрыв до 34 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность и в нём сильнее оказались гости, отыгравшие 14 очков отставания, но никак не повлияв на итог встречи. Счёт — 100:80 (21:21, 29:15, 31:11, 19:33).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Тимма, набравший 20 очков. Дабл-дбал на свой счёт записал Алексей Швед, на счету которого 10 очков и 15 передач.

Единая лига ВТБ
08 апреля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
100 : 80
(21:21, 29:15, 31:11, 19:33)
Зелена Гура
Зелена Гура, Польша
Химки: Швед, Тимма, Крокер, Вяльцев, Зайцев, Харрисон, Моня, Губанов, Зубков, Дженкинс, Томас, Микки
Зелена Гура: Старкс, Трачик, Планинич, Шакич, ДеВо, Хамфри, Мокрош, Савович, Соколовский, Хрицанюк, Замойски, Кошарек
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