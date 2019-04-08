Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» одержать победу над «Зеленой Гурой»

Подмосковные «Химки» на домашней переиграли «Зелену Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась в равной борьбе и первый игровой отрезок завершился с ничейным счётом. Однако уже во второй десятиминутке хозяевам площадки удалось совершить впечатляющий рывок, который во многом предопределил исход встречи — к большому перерыву «Химки» вели со счётом 50:36.



Не изменилась ситуация и в третьей четверти, в которой «Химки» довели свой отрыв до 34 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность и в нём сильнее оказались гости, отыгравшие 14 очков отставания, но никак не повлияв на итог встречи. Счёт — 100:80 (21:21, 29:15, 31:11, 19:33).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Тимма, набравший 20 очков. Дабл-дбал на свой счёт записал Алексей Швед, на счету которого 10 очков и 15 передач.