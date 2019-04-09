Харден – MVP сезона, по мнению игроков лиги

Представители Национальной баскетбольной ассоциации назвали защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена самым ценным игроком сезона. В опросе The Athletic приняли участие 122 спортсмена.

44,3% проголосовали за Хардена. За Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс» голоса отдали 38,9% опрошенных. Тройку с результатом 12,7% замкнул форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.

На четвёртой позиции центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид (1,7%). По 1% набрали Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»), Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») и Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

В текущем регулярном чемпионате Харден провёл 77 матчей, набирая в среднем за игру 36,1 очка, делая 7,6 передачи и 6,6 подбора.

В список семи лучших не попали игроки «Голден Стэйт Уорриорз» — действующего чемпиона и победителя Западной конференции.