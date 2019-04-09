Баркли: «Миннесота» — отстой

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли во время концерта певицы Кэти Перри в Миннеаполисе, где проходил «Финал четырёх» студенческой лиги NCAA, поделился мнением о городе и местном клубе «Миннесота Тимбервулвз».

«Хочу поблагодарить Миннеаполис, у вас отличный город. Хочу поблагодарить вас за прекрасный уик-энд. Давно не бывал здесь, потому что «Тимбервулвз» — отстой», — сказал Баркли со сцены.

«Миннесота» занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. Команда из Миннеаполиса одержала 36 побед и потерпела 44 поражения. В двух оставшихся матчах регулярного чемпионата «Тимбервулвз» на своём паркете сыграют с «Торонто Рэпторс» и в гостях встретятся с «Денвер Наггетс».

Статистика игроков НБА доступна на «Чемпионате».