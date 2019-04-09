Э. Дэвис намерен помочь сборной США на чемпионате мира

С 31 августа по 15 сентября в Китае состоится чемпионат мира по баскетболу. Действующий чемпион мира, сборная США, начнёт турнир матчами в группе Е, в которой встретится с командами Турции, Японии и Чехии. Один из ведущих баскетболистов в НБА Энтони Дэвис заявил, что намерен помочь американской команде защитить титул.

«Я собираюсь сыграть на чемпионате мира. Мне нравится выступать за сборную и представлять страну. Если говорить о потенциальных соперниках, то Испания — очень хорошая команда. У них отличный состав, и, вероятнее всего, им поможет Марк Газоль. Многие игроки этой сборной представлены в НБА.

Что касается нашей команды, то очевидно, что тот же Харден может набирать много очков. Но сила нашей сборной в том, что у нас есть не один лидер. Любой в нашем ростере способен на что-то особенное. Мы соберёмся вместе и попробуем достигнуть нашей цели — завоевать золотые медали», — приводит слова Дэвиса официальный сайт ФИБА.