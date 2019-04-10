Лукич: сейчас в составе «Нижнего» 9 игроков, трудно требовать победы над ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:95), посетовав на серьёзные кадровые проблемы.

«Когда играешь с таким серьёзным соперником, как ЦСКА, особенно в нашей ситуации, давить на ребят и требовать победы очень трудно. Сейчас в нашем составе девять человек, при этом трое сегодня фактически отсутствовали на площадке. Можно даже не называть их имён, вы сами всё видели. 31 очко соперника после наших ошибок — вот ключевая причина поражения.

Видели вы и одного молодого человека, который очень достойно сыграл. В целом могу сказать, что честно провели сегодняшнюю игру, по-мужски, без экономии эмоций и физических сил, боролись до конца. ЦСКА — сильный соперник и заслуженно выиграл этот матч. Были бы у нас в составе ещё один или два игрока, возможно, он сложился бы по-другому, но что поделаешь. Продолжаем дальше и готовимся к «Автодору», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.