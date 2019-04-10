Трёхочковый Джорджа на последних секундах принёс «Тандер» победу над «Хьюстоном»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (48-33) на домашнем паркете взял верх над «Хьюстон Рокетс» (53-29) — 112:111. «Тандер» проиграли первые три четверти, но были сильнее в заключительной со счётом 32:18. Победу хозяевам на последних секундах принёс Пол Джордж, реализовавший трёхочковый бросок.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов. Он реализовал 5 из 15 из-за дуги и 12 из 13 с линии штрафной. 24 балла на счету Криса Пола, 18 – у Клинта Капелы (также 10 подборов).

В составе победителей 27 очков на счету Джорджа. Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл – 29 баллов, 12 подборов и 10 результативных передач.