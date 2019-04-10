Победный трёхочковый Джорджа — в видеообзоре матча «Оклахома-Сити» — «Хьюстон»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на «Чизпик Энерджи-Арене» и завершилась со счётом 112:111 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, собравший коллекцию из 39 очков, 10 подборов, 3 передач, 1 перехвата и 1 блок-шота. Форвард «Тандер» Пол Джордж записал в актив 27 очков, 9 подборов, 4 перехвата и 3 результативные передачи. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 29 очков, 12 подборов и 10 передач.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Хьюстон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Техасская команда в 82 матчах одержала 53 победы и потерпела 29 поражений. «Оклахома-Сити» (48-33) — на шестом месте.