Владелец «Лейкерс» Басс отреагировала на отставку Джонсона

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс прокомментировала решение Мэджика Джонсона покинуть пост президента клуба.

«Ирвин, мне нравилось работать рядом с тобой. Ты проделал с нами долгий путь. Мы продолжим путешествие. Мы любим тебя», — написала Басс на своей странице в «Твиттере».

Джонсон объявил об отставке перед домашним матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (101:104). Мэджик заверил, что самостоятельно принял это решение.

Нынешний сезон стал для «Лейкерс» лучшим за последние шесть лет. В 82 встречах «регуляки» калифорнийцы одержали 37 побед и потерпели 45 поражений. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.