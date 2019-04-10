Швед: НБА не смотрю, ночью спать надо

Защитник «Химок» Алексей Швед признался, что не следит за происходящим в НБА. По словам российского баскетболиста, смотреть матчи НБА он не может из-за разницы во времени.

«Честно, я не слежу за НБА. В «Инстаграме» смотрю короткие отчёты и даже не знаю, кто вышел в плей-офф, а кто нет.

Слежу ли за бывшими партнёрами? Нет. У нас бывает по три игры в неделю, много тренировок. Поэтому ночью мне надо спать, а не смотреть баскетбол», — цитируют Шведа «Известия».

В НБА Швед играл с 2012 по 2015 год. В эти годы выступал за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». Затем защитник вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками». После возвращения Швед стал лидером «Химок».