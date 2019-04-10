Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Швед: НБА не смотрю, ночью спать надо

Швед: НБА не смотрю, ночью спать надо
Баскетбол / НБА

Защитник «Химок» Алексей Швед признался, что не следит за происходящим в НБА. По словам российского баскетболиста, смотреть матчи НБА он не может из-за разницы во времени.

«Честно, я не слежу за НБА. В «Инстаграме» смотрю короткие отчёты и даже не знаю, кто вышел в плей-офф, а кто нет.

Слежу ли за бывшими партнёрами? Нет. У нас бывает по три игры в неделю, много тренировок. Поэтому ночью мне надо спать, а не смотреть баскетбол», — цитируют Шведа «Известия».

В НБА Швед играл с 2012 по 2015 год. В эти годы выступал за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». Затем защитник вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками». После возвращения Швед стал лидером «Химок».

Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» одержать победу над «Зеленой Гурой»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент