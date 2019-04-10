Куртинайтис: если чуть-чуть недооценить «Цмоки», могут возникнуть проблемы

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Цмоки-Минск».



«Цмоки» недавно сменили тренера и подписали ряд новых игроков, однако некоторые матчи у них не получились. Они играют зонную защиту и ищут свои варианты в нападении. Команда активная, и легко нам не будет, так как дома минчане всегда хороши. По предыдущим сезонам помню, что, если чуть-чуть недооценить «Цмоки», могут возникнуть проблемы. Относимся к этой встрече со всей серьёзностью», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.



Встреча между «Цмоки-Минск» и «Химками» состоится завтра, 11 апреля, в Минске. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.