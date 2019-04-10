«Надежда» завоевала Еврокубок, обыграв в финале «Монпелье»

Оренбургская «Надежда» переиграла на выезде французский «Монпелье» во втором матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей по сумме двух матчей. Россиянки с первой четверти захватили инициативу во встрече, поведя к первому перерыву в счёте с преимуществом в два очка. После перерыва «Надежда» прибавила и продолжила уходить в отрыв, доведя своё преимущество до восьми очков к большому перерыву.



Не изменилась тенденция и в третьей четверти — ещё семь очков преимущества в копилку «Надежды» превратили заключительный игровой отрезок в простую формальность. Но и в нём «Надежда» смогла превзойти оппоненток, выиграв все четыре четверти и оформив закономерную победу. Итоговый счёт встречи — 75:57 (18:16, 17:11, 19:12, 21:18).



Самой результативной в составе победителей стала Брионна Джонс, оформившая дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.