Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Мемфис» обыграл «Голден Стэйт», Уэйд оформил трипл-дабл в матче с «Бруклином»

«Мемфис» обыграл «Голден Стэйт», Уэйд оформил трипл-дабл в матче с «Бруклином»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Мемфис Гриззлиз» (33-49) на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (57-25) — 132:117.

В составе победителей 32 очка набрал Джевон Картер. Трипл-дабл из 13 баллов, 11 подборов и 11 результативных передач оформил Делон Райт. У действующих чемпионов 21 балл в активе Кевина Дюранта, 19 – у Клэя Томпсона. Стивен Карри, Дрэймонд Грин и Демаркус Казинс участия в матче не принимали.

В параллельной игре «Бруклин Нетс» (42-40) взял верх над «Майами Хит» (39-43) — 113:94

В последнем матче в карьере ветеран «Хит» Дуэйн Уэйд оформил трипл-дабл – 25 очков, 11 подборов и 10 результативных передач. У «Бруклина» 21 балл в активе Д’Анджело Расселла.

В ещё одной встрече «Филадельфия Сиксерс» (51-31) также дома взял верх над «Чикаго Буллз» (22-60) — 125:109.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
132 : 117
(45:41, 41:27, 28:22, 18:27)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Мемфис Гриззлиз: Картер - 32, Холидэй - 22, Кабокло - 21, Дорси - 18, Райт - 13, Уошберн - 8, Зеллер - 8, Рэбб - 6, Ватанабэ - 4, Конли, Парсонс, Ноа
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 21, Томпсон - 19, Белл - 15, Дерриксон - 13, Ли - 10, Кук - 10, Эванс - 8, Луни - 6, Йеребко - 6, Игуодала - 5, Маккинни - 4, Богут
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
113 : 94
(32:23, 31:24, 29:24, 21:23)
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Расселл - 21, Напьер - 20, Куруч - 15, Грэм - 11, ЛеВерт - 10, Холлис-Джефферсон - 10, Динуайдди - 8, Дэвис - 6, Пинсон - 4, Уильямс - 4, Муса - 3, Аллен - 1, Дадли
Майами Хит: Уэйд - 25, Робинсон - 15, Джонс - 13, Хаслем - 12, Адебайо - 10, Олиник - 9, Уинслоу - 8, Матен - 2, Горан Драгич, Уэйтерс, Джонсон, Уайтсайд, Андерсон
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
125 : 109
(32:20, 30:22, 35:22, 28:45)
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 20, Макконнел - 18, Марьянович - 18, Смит - 17, Монро - 14, Джонсон - 12, Милтон - 9, Коркмаз - 8, Скотт - 7, Хайсмит - 2, Болден
Чикаго Буллз: Лемон-мл. - 20, Луваву-Кабарро - 14, Арчидиаконоу - 14, Селден - 12, Сэмпсон - 12, Лопес - 12, Харрисон - 11, Блэкени - 7, Алкинс - 5, Фелисио - 2, Хатчинсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент