«Мемфис» обыграл «Голден Стэйт», Уэйд оформил трипл-дабл в матче с «Бруклином»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Мемфис Гриззлиз» (33-49) на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (57-25) — 132:117.

В составе победителей 32 очка набрал Джевон Картер. Трипл-дабл из 13 баллов, 11 подборов и 11 результативных передач оформил Делон Райт. У действующих чемпионов 21 балл в активе Кевина Дюранта, 19 – у Клэя Томпсона. Стивен Карри, Дрэймонд Грин и Демаркус Казинс участия в матче не принимали.

В параллельной игре «Бруклин Нетс» (42-40) взял верх над «Майами Хит» (39-43) — 113:94

В последнем матче в карьере ветеран «Хит» Дуэйн Уэйд оформил трипл-дабл – 25 очков, 11 подборов и 10 результативных передач. У «Бруклина» 21 балл в активе Д’Анджело Расселла.

В ещё одной встрече «Филадельфия Сиксерс» (51-31) также дома взял верх над «Чикаго Буллз» (22-60) — 125:109.