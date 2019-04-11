Уэстбрук сравнялся с Мэджиком и вышел на второе место по трипл-даблам в истории

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (127:116) оформил трипл-дабл из 15 очков, 17 результативных передач и 11 подборов.

Для Уэстбрука этот трипл-дабл стал 138-м в карьере. 30-летний баскетболист сравнялся по этому показателю с легендарным разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджиком Джонсоном и теперь делит с ним второе место в истории НБА.

Больше всех трипл-даблов за карьеру оформил бывший защитник «Цинциннати Роялз» и «Милуоки» Оскар Робертсон (181).

Нынешняя кампания — третья подряд в карьере Расселла, которую он завершает с сезонным трипл-даблом. В регулярном чемпионате разыгрывающий «Тандер» набирал 22,9 очка, собирал 11,1 подбора и отдавал 10,7 передачи за 36,0 минуты в среднем за матч.