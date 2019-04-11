Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт не мог пройти МРТ-обследование из-за сильной боли, сообщает NBC. В конечном итоге тесты выявили у спортсмена частичный разрыв левой косой мышцы живота. Баскетболист пропустит от четырёх до шести недель.

Смарт получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик». Смарт получил повреждение мышцы живота в столкновении с центровым соперника Николой Вучевичем.

В нынешнем сезоне Смарт набирает по 8,9 очка и отдаёт по 4 передачи за 28 минут в среднем за игру. Средние показатели Тэйтума составляют 15,9 очка и 6,1 подбора за 31 минуту.



Встреча завершилась домашним поражением «Бостона» со счётом 108:116. Несмотря на такой результат, после неё «Селтикс» гарантировали себе четвёртое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, которое даёт преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.