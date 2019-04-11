Капитан «Надежды»: спасибо за веру и поддержку команды!

Капитан «Надежды» Ксения Тихоненко поблагодарила болельщиков за поддержку на протяжении сезона. 10 апреля оренбургская команда завоевала Еврокубок, в финале обыграв «Монпелье». Второй матч завершился со счётом 75:57 (18:16, 17:11, 19:12, 21:18) в пользу оренбургского клуба.



«Я хочу сказать всем болельщикам огромное спасибо за поддержку и веру в «Надежду»! Вы в нас верили, даже когда мы уступили «Монпелье» в Оренбурге, писали и говорили слова поддержки!



Это был долгий и сложный путь. Столько игр, перелетов, потерь багажа, недосыпа и смен часовых поясов… Этот европейский сезон отнял у всех много сил и эмоций, но сейчас мы все счастливы!



Спасибо всем, кто в нас верил!», — приводит слова Ксении Тихоненко официальный сайт оренбургской команды.