Дабл-дабл Зака не спас ВЭФ от поражения в матче с «Енисеем»

В Риге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ВЭФ принимал «Енисей». Встреча прошла в плотной борьбе.

Первая четверть завершилась вничью — 18:18. Во второй десятиминутке ВЭФ вышел вперёд — 34:33. После большого перерыва картина происходящего на паркете не поменялась. После третьей четверти счёт был 54:53 в пользу ВЭФа. В заключительном игровом отрезке команда из Красноярска сумела прибавить и в решающие моменты встречи вырвала победу — 70:68. Этот успех стал для красноярцев третьим кряду и они всё ещё сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Самым результативным в составе победителей стал Майкл Брузевиц, набравший 17 очков. У ВЭФа дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Стив Зак.