Швед достиг отметки в 1000 передач в составе «Химок»

Сегодня, 11 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» принимали «Цмоки-Минск». Команда из Московской области победила со счетом 108:92. Лучшим в составе победителей стал Алексей Швед, собравший коллекцию из 25 очков, 2 подборов и 6 результативных передач.

Шестая передача в исполнении Шведа стала тысячной в его карьере в составе «Химок». Алексей Швед выступал в «Химках» в период 2006-2007 гг., вторая часть его карьеры в составе команды из Московской области началась в 2015 году. Защитник является лидером команды и автором целого ряда рекордов.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Алексей принял участие в 12 встречах, набирая в них 21,8 очка, собирая 3,9 подбора и совершая 7,3 передачи в среднем.