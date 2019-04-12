Дрю покинул пост главного тренера «Кливленд Кавальерс»

Руководство «Кливленд Кавальерс» и главный тренер команды Ларри Дрю достигли договорённости о расторжении сотрудничества, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Дрю работал в тренерском штабе команды из Огайо с 2014 года. После стартового провала «Кавальерс» в нынешнем сезоне боссы клуба уволили с поста главного тренера Тайрона Лю, доверив руководство коллективом Дрю.

Тем не менее, под его началом «Кливленд» не сумел совершить заметный прогресс и завершил регулярный чемпионат на предпоследнем, 14-м месте в Восточной конференции. В 82 встречах коллектив сумел победить лишь 19 раз. Напомним, что в канун сезона из команды ушёл Леброн Джеймс, что стало началом её перестройки.