Адетокунбо и Харден – лучшие игроки месяца в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признаны лучшими игроками по итогам марта/апреля в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.

Адетокунбо стал лучшим игроком Восточной конференции. В среднем за матч он набирал 30,0 очка, делал 12,2 подбора, 5,8 передачи и 1,8 блок-шота. «Милуоки» стал победителем регулярного чемпионата с показателем выигранных и проигранных матчей 60-22. В первом раунде плей-офф «олени» встретятся с «Детройт Пистонс».

Харден стал лучшим игроком Западной конференции. Его средние показатели за матч составили 34,8 очка, 6,9 подбора и 7,1 передач. «Хьюстон» закончил регулярный сезон на четвёртом месте в турнирной таблице с показателем побед и поражений 53-29. В первом раунде плей-офф «ракетчики» встретятся с «Ютой Джаз».