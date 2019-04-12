Трэй Янг и Лука Дончич – лучшие новички марта и апреля в НБА

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг и защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич признаны лучшими новичками в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно по итогам матчей марта и апреля, сообщает официальный сайт лиги.



20-летний Янг, выбранный на драфте 2018 года под пятым номером, во встречах двух последних месяцев набирал по 23,4 очка, совершал по 4,9 подбора и отдавал по 9,2 передачи в среднем за игру. Он получил эту награду четвёртый раз в нынешнем сезоне.



Средние показатели третьего номера драфта-2018 19-летнего Дончича в марте и апреле составляли 22,1 очка, 9,9 подбора и 7,0 передач за матч. Он был признан лучшим новичком месяца пятый раз подряд. Таким образом, Лука получил все призы лучшему новичку месяца Западной конференции в текущем сезоне.

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