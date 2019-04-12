Джордж Буш-младший предложил Дирку Новицки нарисовать картину вместе

43-й президент США Джордж Буш-младший отреагировал на завершение игровой карьеры мощным форвардом «Даллас Маверикс» Дирком Новицки, сделав ему оригинальное предложение.



«Дирк, поздравляю тебя с завершением выдающейся карьеры. Теперь у тебя появится много свободного времени. И если тебе станет скучно, то приходи и мы вместе нарисуем картину», – сказал Буш в видеообращении в официальном микроблоге «Далласа» в «Твиттере».



Буш-младший в течение пяти лет был губернатором штата Техас, где базируется «Даллас». Причём Новицки появился в «Маверикс» именно в тот период, когда Буш руководил штатом.



Экс-президент США имеет репутацию страстного художника. После завершения политической карьеры он написал несколько картин.

Он и есть «Даллас». Трибьют Дирку Новицки Великий немец уходит, навсегда изменив НБА.