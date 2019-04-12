Тайсон Чендлер: хочу провести ещё один сезон

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тайсон Чендлер подтвердил, что не намерен завершать карьеру в этом году. Баскетболист планирует провести в НБА ещё один сезон.

«Я определённо знаю, что хочу сыграть ещё один сезон. Знаю, что сыграю в следующем году», — приводит слова Чендлера обозреватель Дэйв Макменамин на своей официальной странице в «Твиттере».

36-летний Чендлер — второй номер драфта-2001. В НБА он провёл 18 сезонов. За это время он успел поиграть за «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Шарлотт Хорнетс», «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз» и собственно «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2011 году Чендлер вместе с Далласом стал чемпионом НБА.

Всего в регулярных чемпионатах он провёл 1134 матча, набирая в них 8,4 очка и собирая 9,2 подбора. В минувшем сезоне его статистика составляла 3,1 очка и 5,6 подбора в среднем.