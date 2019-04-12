Керр: у «Голден Стэйт» практически нет шансов сохранить Казинса

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признал, что по итогам сезона команда практически наверняка расстанется с основным центровым Демаркусом Казинсом. Последний минувшим летом подписал с «Уорриорз» однолетний контракт на $ 5,3 мое, и после его истечения у «Голден Стэйт» не будет средств в платёжной ведомости для того, чтобы предложить Казинсу соответствующий его уровню контракт.

«В конце концов, у нас практически нет шансов сохранить Казинса. Он знает это, и мы тоже знаем об этом. Сейчас нет времени думать об этом. Но когда всё будет закончено, нам будет его не хватать, и мы будем испытывать грусть, когда он уйдёт. Думаю, что он также будет грустить, ведь ситуация была выигрышной для обеих сторон.

У нас просто не будет денег. Когда для нас наступит летняя пауза, надеюсь, это не случится до финальной серии, я буду с радостью следить за тем, как Казинсу предлагают дорогие контракты. Он заслужил это. Буду счастлив за него, но в то же время мне будет грустно наблюдать за его уходом», — приводит слова Керра Clutch Points.