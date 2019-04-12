Тиг продлит контракт с «Миннесотой» и заработает за следующий сезон $ 19 млн

Разыгрывающий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джефф Тиг принял решение воспользоваться опцией контракта и продлить контракт с командой из Миннеаполиса ещё на один год. В сезоне-2019/20 Тиг заработает $ 19 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джон Кравчински.

Для 30-летнего Тига нынешний сезон стал вторым в составе «Миннесоты Тимбервулвз». На его протяжении игрока регулярно преследовали проблемы со здоровьем, в результате чего он принял участие только в 42 матчах. В них он набирал 12,1 очка, собирал 2,5 подбора и совершал 8,2 передачи.

«Миннесота Тимбервулвз» по итогам регулярного чемпионата не сумела пробиться в плей-офф, завершив сезон на 11-м месте в таблице Западной конференции.