Нёрс: «Торонто» будет разочарован, если не выйдет в финал плей-офф

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс поделился ожиданиями от плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Да, мы точно будем разочарованы, если не выйдем в плей-офф. Мы способны выполнить эту задачу. Это то, о чём я думаю каждое утро, когда встаю с постели. У нас есть возможность это сделать», — приводит слова Нёрса журналист Джош Левенберг на своей странице в «Твиттере».

«Торонто» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах канадский клуб одержал 58 побед и потерпел 24 поражения.

В первом раунде плей-офф «Рэпторс» сыграют с «Орландо Мэджик». Первая встреча состоится в Торонто на «Скоушабэнк-арене» 14 апреля, начало — в 00:00 мск.