Майк Мэлоун — о сравнениях с Поповичем: это нокаут от Тайсона

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун считает, что его бессмысленно сравнивать с наставником «Сан-Антонио Спёрс» Грегом Поповичем.

«Послушайте, это нокаут от Майка Тайсона, если вы сравниваете Майка Мэлоуна с Грегом Поповичем. Этот парень, пожалуй, является лучшим тренером в истории НБА. Что касается нас, то мы всегда беспокоимся о себе в первую очередь», — приводит слова Мэлоуна The Denver Post.

«Наггетс» и «Спёрс» встретятся в первом раунде плей-офф. Первая игра состоится в Денвере на арене «Пепси-центр» 14 апреля, начало — в 5:30 мск.

«Денвер» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из штата Колорадо 54 победы и потерпела 28 поражений. «Сан-Антонио» (48-34) финишировал седьмым.