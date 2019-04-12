Отцы и дети. Строгий Попович примет экзамен у Йокича и компании

Серия с «Сан-Антонио» может дать «Денверу» больше, чем место во втором раунде.

«Я уже в клинике заметил: кто злится на свою боль — тот непременно её победит»

1. «Сан-Антонио» идёт явным аутсайдером в паре с «Денвером»: всюду сующие свой нос букмекеры, например, дают на проход САС «тройку». На самом деле, всё не так очевидно. Очень похоже, что эта серия станет одной из лучших во всём первом раунде. Если не по качеству баскетбола, то по плотности, количеству мелких сюжетов и дополнительных интриг.

«Наггетс» выдали очень ровный сезон, за всю регулярку лишь трижды проиграв больше двух матчей подряд. Именно за счёт этой стабильности они и стали вторыми в конференции: «Хьюстон» и «Юта» завалили старт чемпионата, «Портленд» провалил месячный отрезок в ноябре-декабре, «Оклахома» просела в концовке на фоне проблем со здоровьем Пола Джорджа.

У «самородков» поводов для спада тоже хватало: три недели пропустил бесценный в обороне Пол Миллсэп, до середины января лечился Уилл Бартон, 20 с лишним матчей отсутствовал Гари Харрис. Но команда не опускалась ниже определённого уровня, а потому серия из четырёх поражений в первой половине ноября так и осталась антирекордной.

Умение держать удар и не выпадать из седла редко покоряется молодым командам, никогда не игравшим в плей-офф нынешним костяком. Во многом именно из-за этой стабильности «Денвер» и считается железным фаворитом серии: он находился на первой-второй строчке Запада с самого старта сезона. А стабильность, как правило, действует на большинство людей чарующим образом, потому что создаёт иллюзию контроля.

Перед восходом солнца. «Денвер» наконец-то вернулся в плей-офф Йокич, Миллсэп, Мюррей и Майк Мэлоун вывели «Наггетс» в плей-офф, но всё только начинается.

Если «Наггетс» сохранят стальной подбородок в плей-офф и смогут подниматься после мощных ударов, они осложнят жизнь любому. Проблема одна: реальная крепость подбородка проверяется лишь опытным путём и говорить что-то наверняка мы просто не можем.

А вот необходимость терпеть и вставать на ноги в переломные моменты — данность для любой молодой команды, наконец-то попавшей в постсезонку. В плей-офф у каждого (даже у самого отъявленного фаворита) рано или поздно что-то начинает идти не так. И без навыка выживания в экстремальных ситуациях здесь не обойтись.

Для «Денвера» серия против «Спёрс» — это скорее не шанс заявить о себе, а возможность узнать себя лучше.

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«Станем исполнять наш долг; и посмотри, мы ещё и счастье получим в придачу»

2. В итоговой таблице Запада «Сан-Антонио» отстал от «Денвера» на шесть побед, хотя практически не испытывал проблем с травмами — все основные игроки ротации провели как минимум 67 матчей. Вроде бы преимущество «Наггетс» ощутимо и не искажается проблемами со здоровьем у лидеров.

Но и здесь есть важная сноска, без которой общая картина выглядит иначе. Нынешний сезон для САС — переходный: нет Кавая и Ману Джинобили (а ведь летучие мыши в Техасе совсем распоясались), есть Демар Дерозан, подходит к концу эра Грега Поповича.

Герой нашего времени. Джинобили завершает карьеру Казалось, что этого никогда не случится. Уходит эпоха.

Встраивание крайне специфичного Дерозана — весьма непростое занятие. Ронин Леброна больше половины от общего количества бросков с игры совершает со средней дистанции, не имея при этом вменяемой трёхи. Даже в прошлом году в «Торонто» Демар попадал с периметра сильно ниже среднего (31%) и Попович первым делом после обмена вполне оправданно отказался продолжать эксперимент.

Естественно, процесс адаптации такого баскетболиста к новой модели игры и новым требованиям был невозможен без конфетно-букетного периода. Тем более что Ламаркус Олдридж — единственная легитимная звезда САС после ухода Кавая — имеет ту же особенность: неуёмная тяга к средней дистанции при отсутствии броска из-за дуги.

На таком фоне старт регулярки оказался прогревочным: каждый привыкал к каждому. К началу зимы у «шпор» был отрицательный баланс (10-12), но дальше детали притёрлись и дело пошло на лад. А теперь переходим к самому интересному.

Если отбросить результаты за первые полтора месяца, когда перебиравшие движок САС были далеки от проектной мощности, получится вот что. Результат «Денвера» с 1 декабря: 39-21. Результат «Сан-Антонио» — 38-22.

Если немного отодвинуть рамки, чтобы рассматривать только близкие к оптимальным составы, картина не изменится. С 25 января (первый матч Уилла Бартона в стартовой пятёрке после травмы, вернувшийся в ритм после повреждения Миллсэп) имеем следующую статистику: «Наггетс» — 23-13, «Спёрс» — 21-12.

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«А что касается до времени — отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня»

3. Можно добавить сюда очные встречи. В сезонной серии ничья 2-2, причём в трёх случаях дело доходило до концовки. Исключением стал последний матч, состоявшийся неделю назад. В нём «самородки» разнесли соперника (113:85), но дело было в Колорадо и обе команды заканчивали бэк-ту-бэк.

Играть без отдыха на высокогорье с более молодым оппонентом -—так себе удовольствие. Завалив вторую четверть, «шпоры» решили сэкономить силы и дать порезвиться резервистам. Больше 25 минут отбегал только Давис Бертанс.

Вот и получается, что несмотря на таблицу и разный уровень ожиданий перед нами два равных соперника. К тому же в серии имеется россыпь второстепенных сюжетных линий: один из лучших тренеров новой волны против разговаривающего афоризмами магистра Йоды, толстозадый Олдридж против пузатого Йокича, приближающаяся к закату империя против амбициозных дебютантов. Ну и так далее.

Когда у «самородков» возникнут проблемы (а они возникнут), не воспринимайте это как сюрприз, апсет или чудо. Недооценивать «Спёр»" модно, но вообще-то у Грега Поповича есть две полноценные (хотя и неформатные) звезды, чем могут похвастать далеко не все участники плей-офф.

Есть когорта опытнейших игроков, а у «Денвера» 500+ минут в плей-офф отбегали только Пол Миллсэп и выпавший из ротации Айзея Томас.

Есть россыпь снайперов: четыре игрока техасцев находятся в топ-40 НБА по реализации дальних бросков. У «Денвера» даже в топ-80 их всего два — выходящие со скамейки Монте Моррис (2,8 попытки за игру) да Малик Бизли.

Есть, наконец, чудовищный опыт: у Поповича в плей-офф уже 277 матчей, у Майка Мэлоуна — ни одного.

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«Вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадёшь и в рыцарских турнирах участвовать будешь»

4. Нас ждёт не бой Давида и Голиафа, а битва двух близких по классу команд. Только одна славно покуролесила и постепенно готовится освобождать сцену, а вторая очень рассчитывает стать на ней главной звездой через пару лет.

По сути единственное полноценное преимущество «Денвера» — лишний матч на своей площадке. Соперники великолепны на родном паркете (34-7 у «Наггетс» и 32-9 у «Спёрс»), но имеют негативный баланс в гостях (20-21 против 16-25).

Разумеется, на таком фоне иметь про запас игру в высокогорном Колорадо крайне приятно. В этой серии большое значение будет иметь старый афоризм: в плей-офф у тебя нет проблем до тех пор, пока ты не проиграешь дома.

Обе команды обладают высочайшей культурой паса, соотношение результативных передач к потерям в регулярке у них превысило «двойку» — гроссмейстерский показатель. У САС 2,029, у «самородков» 2,037. Низкий темп, дорожащие мячом команды и гибкие тренеры — эта серия грозится порадовать любителей ретро-баскетбола, имеющих аллергию на счёт 131:122.

Судя по всему, серия получится затяжной и будет богата на концовки. Здесь-то и кроется ещё один приятный сюрприз: «Наггетс» и «Спёрс» входят в пятёрку лучших НБА по клатчу (гусары, ни слова о Дерозане!). «Денвер» лидирует (31-15, 67,4%), «Сан-Антонио» замыкает топ-5 (24-16, 60%).

Эта пара хороша ещё и тем, что в ней действительно может произойти всё что угодно. Ясно только одно — нам точно не будет скучно.

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