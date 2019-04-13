Понитка: настраиваемся на матч в Нур-Султане очень серьёзно

Защитник «Локомотива-Кубань» Матеуш Понитка поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».



«Ждем тяжелого матча, «Астана» сейчас в хорошей форме. Но мы по-настоящему хотим остаться в четверке перед плей-офф и настраиваемся на матч в Нур-Султане очень серьезно. Интенсивная и плотная игра – таковы наши ожидания от этого вечера», — приводит слова Матеуша Понитки официальный сайт краснодарской команды.



Встреча между «Локомотивом-Кубань» и «Астаной» пройдёт 15 апреля в Нур-Султане (Казахстан). Начало матча — в 17:00 по московскому времени.



«Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Астана» — шестое.