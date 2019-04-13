Эмбиид не уверен, что сыграет в первом матче серии плей-офф с «Бруклином»

Сегодня, 13 апреля, в НБА стартует этап плей-офф. Открываться он будет матчем на арене «Уэллс-Фарго Центр» в Филадельфии. Местная «Филадельфия Сиксерс» встретится с «Бруклин Нетс».

Лидер хозяев Джоэл Эмбиид признался, что может пропустить встречу.

«Понятия не имею, сыграю ли с „Бруклином“. Всё дело в болях в колене. Мне просто нужно продолжать работать и наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация», — приводит слова камерунца ESPN.

Эмбиид пропустил последние встречи регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне он принял участие в 64 матчах, набирая 27,5 очка, собирая 13,6 подбора, совершая 3,7 передачи и 1,9 блок-шота за 33,7 минуты. Напомним, «Филадельфия» по итогам регулярного чемпионата заняла третье место в Восточной конференции.