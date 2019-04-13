Р. Джефферсон — о вакансии на пост тренера «Лейкерс»: не самая лучшая работа

Экс-игрок НБА и бывший напарник Леброна Джеймса по команде, а ныне аналитик канала ESPN Ричард Джефферсон прокомментировал уход с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Люка Уолтона, дав понять, что работа во главе калифорнийской команды будет не самой желанной в среде специалистов.

«Это не самая лучшая работа», — приводит слова Джефферсона Clutch Points.

На данный момент основным кандидатом на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» называют Тайрона Лю. Последний имеет опыт сотрудничества с Леброном Джеймсом. Вместе они работали в «Кливленд Кавальерс». Также в качестве претендента на пост наставника команды из Калифорнии называют Монти Уильямса. В роли главного тренера он работал в «Нью-Орлеан Пеликанс».