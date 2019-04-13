Дивац предложил Уолтону возглавить «Сакраменто»

Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац предложил Люку Уолтону возглавить команду из Калифорнии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Стороны уверены, что им быстро удастся достичь соглашения и контракт будет подписан в скором времени. Ожидается, что Дивац и Уолтон проведут встречу в этот уик-энд.

Ранее сообщалось, что «Сакраменто» на пост главного тренера команды рассматривает Этторе Мессину и Люка Уолтона. Напомним, о прекращении сотрудничества Уолтона с «Лос-Анджелес Лейкерс» стало известно лишь 12 апреля.

Люк Уолтон возглавлял «озёрников» на протяжении трёх сезонов. За годы работы с командой Уолтон добился с ней 98 побед и проиграл в 148 встречах. Нынешний сезон стал лучшим за последние несколько лет, тем не менее «Лейкерс» завершил его на 10-м месте в Западной конференции и не выполнил поставленной цели по выходу в плей-офф.