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«Сан-Антонио» победил «Денвер», несмотря на трипл-дабл Йокича

«Сан-Антонио» победил «Денвер», несмотря на трипл-дабл Йокича
Баскетбол / НБА

«Сан-Антонио Спёрс» на выезде победил «Денвер Наггетс» со счётом 101:96 в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА. «Денвер» набрал из трёхсекундной 48 очков против 32 у соперника. Но игроки «Сан-Антонио» реализовали 7 трёхочковых из 15, в то время как их оппоненты – только 6 из 28. Кроме того, баскетболисты «Наггетс» 8 раз промахнулись при исполнении штрафных.

Самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков, стал атакующий защитник «Денвера» Гэри Харрис. У победителей 18 очков у атакующего защитника Демара Дерозана. Кроме того, у «Наггетс» отличился центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 10 очков, 14 подборов и 14 передач.

«Сан-Антонио» повёл в серии — 1-0. Второй матч состоится на площадке «Денвера».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
14 апреля 2019, воскресенье. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
96 : 101
(20:25, 31:34, 17:13, 28:29)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Харрис - 20, Маррей - 17, Бартон - 15, Миллсэп - 12, Йокич - 10, Бисли - 10, Крэйг - 6, Пламли - 4, Моррис - 2, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 18, Уайт - 16, Форбс - 15, Олдридж - 15, Гэй - 14, Белинелли - 8, Пёлтль - 6, Дав. Бертанс - 5, Миллз - 4, Уокер, Пондекстер, Мотеюнас, Каннингем
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