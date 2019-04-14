«Сан-Антонио» победил «Денвер», несмотря на трипл-дабл Йокича

«Сан-Антонио Спёрс» на выезде победил «Денвер Наггетс» со счётом 101:96 в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА. «Денвер» набрал из трёхсекундной 48 очков против 32 у соперника. Но игроки «Сан-Антонио» реализовали 7 трёхочковых из 15, в то время как их оппоненты – только 6 из 28. Кроме того, баскетболисты «Наггетс» 8 раз промахнулись при исполнении штрафных.



Самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков, стал атакующий защитник «Денвера» Гэри Харрис. У победителей 18 очков у атакующего защитника Демара Дерозана. Кроме того, у «Наггетс» отличился центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 10 очков, 14 подборов и 14 передач.



«Сан-Антонио» повёл в серии — 1-0. Второй матч состоится на площадке «Денвера».