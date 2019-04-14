Шикарный аллей-уп Эмбиид-Симмонс – в видеообзоре матча «Филадельфия» – «Бруклин»

«Филадельфия Сиксерс» на своей площадке принимал «Бруклин Нетс» в первом матче первого раунда плей-офф НБА. Среди лучших моментов встречи оказались шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса, роскошный проход разыгрывающего «Бруклина» ДиАнджело Расселла и эффектный трёхочковый его партнёра по команде разыгрывающего Спенсера Динвидди.



Матч завершился победой «Бруклина» со счётом 111:102. Самым результативным игроком встречи (36 очков) стал атакующий защитник «Филадельфии» Джимми Батлер. У победителей отличился разыгрывающий ДиАнджело Расселл, набравший 26 очков. Теперь «Нетс» ведут в серии — 1-0. Вторая игра состоится в Филадельфии.

Видео доступно для просмотра на «Чемпионате».