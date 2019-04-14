Док Риверс: Стивена Карри недооценивают, он один из лучших в борьбе за подборы

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс после первого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» выразил восхищение действиями разыгрывающего соперника Стивена Карри.



«Я говорил нашему тренерскому штабу, что Карри является одним из самых недооцениваемых игроков лиги. Не представляю, как это получилось, но так и есть. Стивен является одним из лучших специалистов по борьбе за подборы на данный момент. Он умеет делать всё. Это выдающийся игрок», – приводит слова Риверса ESPN.



Матч завершился домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 121:104. После неё «Уорриорз» повели в серии 1-0. Карри в этой встрече набрал 38 очков, совершил 15 подборов, отдал 7 передач и поставил блок-шот за 37 минут.