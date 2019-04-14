Дюранта и Беверли удалили после стычки

Лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта и защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Патрика Беверли удалили с площадки за пять минут до конца первого матча серии первого раунда плей-офф их команд. Игроки получили по техническому фолу за стычку, и для каждого из них он стал вторым.



В течение встречи Беверли неоднократно провоцировал Дюранта, в частности передразнивая его движения. Во время одной из словесных перепалок игроки получили по первому техническому фолу.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 121:104, и «Уорриорз» повели в серии — 1-0. Дюрант в этой встрече набрал 23 очка, совершил 4 подбора, отдал 3 передач, сделал 1 перехват и поставил 3 блок-шота за 32 минуты. Беверли записал в актив 3 очка, 7 подборов, 7 передач и 1 перехват за 31 минуту.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.